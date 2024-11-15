До стрілянини на Київщині причетний працівник «Муніципальної варти», заявили в Сухопутних військах

До стрілянини на Київщині причетний працівник «Муніципальної варти», заявили в Сухопутних військахhttps://racurs.ua/ua/n201249-do-strilyanyny-na-kyyivschyni-prychetnyy-pracivnyk-municypalnoyi-varty-zayavyly-v-suhoputnyh.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ на своїй Фейсбук-сторінці прокоментувало інцидент зі стріляниною у селі Щасливе на Київщині.
У Сухопутних військах стверджують, що в інциденті брав участь працівник «Муніципальної варти».
Зазначається, що стрілянина сталася під час здійснення заходів оповіщення, для здійснення яких була створена група оповіщення, у яку увійшли військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Нацполіції та «Муніципальної варти» громади. Ця група перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади.
Під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. А пасажир цього ж авто — вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати, — вказано в повідомленні.
Працівник «Муніципальної варти», якого вдарили, — побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї. Потерпілі відсутні, чоловік втік у невідомому напрямку. Наразі всі відомі на цей час факти перевіряються, — додали в Сухопутних військах.