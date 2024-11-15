Під час інциденту у Щасливому на Київщині, скріншот відео

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе на Київщині.

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Дії одного із представників групи оповіщення кваліфіковані як хуліганство. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

Як з’ясували слідчі, група оповіщення згідно наказу ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства, — вказано в повідомленні.

У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря. Внаслідок події потерпілих немає, — додали у поліції.

Зазначається, що поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії представника ДФТГ кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, у соцмережах з’явилося відео, на котрому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє в його напрямку. Стверджується, що відео зняте на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині. У Міноборони згодом заявили, що на відео «співробітник територіального центру комплектування у Щасливому».