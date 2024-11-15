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Ракурс
Під час інциденту, скріншот відео

Працівник ТЦК стріляв у чоловіка на Київщині — Міноборони перевіряє правомірність дій (ВІДЕО)

15 лис 2024, 16:01
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У соцмережах поширюється відео на котрому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє в його напрямку. Стверджується, що відео зняте на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині.


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Прес-служба поліції Київщини, реагуючи на появу цього відео, повідомила, що обставини події встановлюються.

Потерпілих не має. Попередньо відомо, що постріли здійснив представник ДФТГ, — зазначили в поліції.

Згодом прес-служба Міноборони повідомила, що відомство вивчає інцидент «із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому».

Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї, — зазначили в Міноборони. — В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.

Джерело: Ракурс


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