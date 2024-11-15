Работник ТЦК стрелял в мужчину на Киевщине — Минобороны проверяет правомерность действий (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201239-rabotnik-tck-strelyal-v-mujchinu-na-kievschine-minoborony-proveryaet-pravomernost-deystviy-video.htmlРакурс
У соцмережах поширюється відео на котрому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє в його напрямку. Стверджується, що відео зняте на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині.
Прес-служба поліції Київщини, реагуючи на появу цього відео, повідомила, що обставини події встановлюються.
Потерпілих не має. Попередньо відомо, що постріли здійснив представник ДФТГ, — зазначили в поліції.
Згодом прес-служба Міноборони повідомила, що відомство вивчає інцидент «із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому».
Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї, — зазначили в Міноборони. — В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.