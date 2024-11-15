Во время инцидента, скриншот видео

https://racurs.ua/n201239-rabotnik-tck-strelyal-v-mujchinu-na-kievschine-minoborony-proveryaet-pravomernost-deystviy-video.html

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У соцмережах поширюється відео на котрому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє в його напрямку. Стверджується, що відео зняте на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині.

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Прес-служба поліції Київщини, реагуючи на появу цього відео, повідомила, що обставини події встановлюються.

Потерпілих не має. Попередньо відомо, що постріли здійснив представник ДФТГ, — зазначили в поліції.

Згодом прес-служба Міноборони повідомила, що відомство вивчає інцидент «із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому».