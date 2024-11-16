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Рашисты за сутки потеряли 1650 человек
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 650 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201255-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-650-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 719 тис. 240 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 338 танків;
- 18 тис. 994 бойові броньовані машини;
- 20 тис. 520 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 252 одиниці РСЗВ;
- 999 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 914 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 641 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 29 тис. 236 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 651 одиницю спеціальної техніки.
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