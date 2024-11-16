Рашисти за добу втратили 1650 осіб

https://racurs.ua/ua/n201255-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-650-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 719 тис. 240 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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