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Рашисти за добу втратили 1650 осіб
Російська армія за добу втратила 1 тис. 650 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201255-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-650-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 719 тис. 240 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 338 танків;
- 18 тис. 994 бойові броньовані машини;
- 20 тис. 520 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 252 одиниці РСЗВ;
- 999 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 18 тис. 914 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 641 крилату ракету;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 29 тис. 236 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 651 одиницю спеціальної техніки.
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