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Ракурс
Рашисти за добу втратили 1650 осіб

Російська армія за добу втратила 1 тис. 650 осіб (ІНФОГРАФІКА)

16 лис 2024, 08:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 719 тис. 240 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 650 осіб. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 338 танків;
  • 18 тис. 994 бойові броньовані машини;
  • 20 тис. 520 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 252 одиниці РСЗВ;
  • 999 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 914 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 641 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 29 тис. 236 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 651 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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