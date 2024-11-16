Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты готовятся ограничивать доступ к интернету, фото:

Рашисты готовятся отключить доступ к международному интернету на ВОТ Луганщины — ОВА

16 ноя 2024, 11:51
999

Частину території ТОТ Луганщини, де дозволено користуватися інтернетом, окупанти відключать від закордонного контенту.


.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Запевняють, що тимчасово, але на який саме період — не кажуть. Вимкнення почнеться вже в грудні. Відповідні попередження одержали окупаційні органи влади та російські банківські установи, — зазначають в ОВА.

Нещодавно у російських соцмережах з’явилися фото документа, який російський Центробанк розіслав іншим банківським установам.

У ньому вказано, що російський державний регулятор «Роскомнадзор» у грудні планує провести «навчання» з «вимкнення міжнародного інтернету». Стверджується, що ці «навчання» не торкнуться сегменту доступу до мережі звичайних користувачів.

Джерело: «Хабр»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров