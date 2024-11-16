Оккупанты готовятся ограничивать доступ к интернету, фото:

https://racurs.ua/n201260-rashisty-gotovyatsya-otkluchit-dostup-k-mejdunarodnomu-internetu-na-vot-luganschiny-ova.html

Ракурс

Частину території ТОТ Луганщини, де дозволено користуватися інтернетом, окупанти відключать від закордонного контенту.

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Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Запевняють, що тимчасово, але на який саме період — не кажуть. Вимкнення почнеться вже в грудні. Відповідні попередження одержали окупаційні органи влади та російські банківські установи, — зазначають в ОВА.

Нещодавно у російських соцмережах з’явилися фото документа, який російський Центробанк розіслав іншим банківським установам.

У ньому вказано, що російський державний регулятор «Роскомнадзор» у грудні планує провести «навчання» з «вимкнення міжнародного інтернету». Стверджується, що ці «навчання» не торкнуться сегменту доступу до мережі звичайних користувачів.