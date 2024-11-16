Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти готуються обмежувати доступ до інтернету

Рашисти готуються відключити доступ до міжнародного інтернету на ТОТ Луганщини — ОВА

16 лис 2024, 11:51
999

Частину території ТОТ Луганщини, де дозволено користуватися інтернетом, окупанти відключать від закордонного контенту.


.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Запевняють, що тимчасово, але на який саме період — не кажуть. Вимкнення почнеться вже в грудні. Відповідні попередження одержали окупаційні органи влади та російські банківські установи, — зазначають в ОВА.

Нещодавно у російських соцмережах з’явилися фото документа, який російський Центробанк розіслав іншим банківським установам.

У ньому вказано, що російський державний регулятор «Роскомнадзор» у грудні планує провести «навчання» з «вимкнення міжнародного інтернету». Стверджується, що ці «навчання» не торкнуться сегменту доступу до мережі звичайних користувачів.

Джерело: «Хабр»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів