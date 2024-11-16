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Сбивание русского дрона, скриншот видео
Сбивание украинскими FPV-дронами вражеских разведывательных БПЛА попало на видеоhttps://racurs.ua/n201267-sbivanie-ukrainskimi-fpv-dronami-vrajeskih-razvedyvatelnyh-bpla-popalo-na-video.htmlРакурс
Українські військові за допомогою FPV-дронів збивають ворожі розвідувальні безпілотники.
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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
FPV зенітників Маґури збивають ворожі розвідувальні крила, — вказано в описі відео.
На відео показано, як українські дрони наздоганяють у небі ворожі літальні апарати й завдають по них удару.
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