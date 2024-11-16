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Ракурс
Сбивание русского дрона, скриншот видео

Сбивание украинскими FPV-дронами вражеских разведывательных БПЛА попало на видео

16 ноя 2024, 14:52
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Українські військові за допомогою FPV-дронів збивають ворожі розвідувальні безпілотники.


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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

FPV зенітників Маґури збивають ворожі розвідувальні крила, — вказано в описі відео.

На відео показано, як українські дрони наздоганяють у небі ворожі літальні апарати й завдають по них удару.

Источник: Ракурс


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