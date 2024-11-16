Збиття російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201267-zbyttya-ukrayinskymy-fpv-dronamy-vorojyh-rozviduvalnyh-bpla-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Українські військові за допомогою FPV-дронів збивають ворожі розвідувальні безпілотники.

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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

FPV зенітників Маґури збивають ворожі розвідувальні крила, — вказано в описі відео.

На відео показано, як українські дрони наздоганяють у небі ворожі літальні апарати й завдають по них удару.