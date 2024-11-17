Спасатели изъяли часть вражеской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева

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Повітряні сили показали, як уранці 17 листопада жінка-солдат знищила крилату ракету з ПЗРК «Ігла».

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Для Наталії Грабарчук це був перший бойовий пуск і перше влучання. Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних ЗРК.

Грабарчук у цивільному житті була вихователькою в дошкільному навчальному закладі.

Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль! ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи — військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили, — розповіла Наталія.

З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід».