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Пограничники отразили штурм россиян под Волчанском. Фото:

Пограничники отразили штурм под Волчанском — бой длился два часа (ВИДЕО)

17 ноя 2024, 18:50
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Російську атаку на Вовчанському напрямку зупинили українські прикордонники.


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Ворог пішов вперед на позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону. Перед цим загарбники вели вогонь з важких 120-міліметрових мінометів. Після цього командування рф кинуло на штурм два відділення піхоти за підтримки двох бойових машин піхоти. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 17 листопада повідомив у Telegram.

Росіяни намагалися зайти з лівого флангу, а бій тривав понад дві години. Прикордонники змогли знищити дві ворожі БМП та 12 штурмовиків. Вижили після атаки лише двоє окупантів, яких взяли у полон.

Нагадаємо, російська армія намагалася провести масований штурм позиції ЗСУ у Курській області, але натомість втратила 17 одиниць техніки. При цьому близько 30% ворожої техніки при спробі просування підірвалися на українських мінах.

Источник: Ракурс


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