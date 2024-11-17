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Ракурс
Российские ракеты и дроны залетели на территорию Молдовы. Фото:

Российские ракеты залетели на территорию Молдовы — Кишинев отреагировал

17 ноя 2024, 21:18
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Країна-агресор росія порушила повітряний простір Молдови.


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Це відбулося у неділю, 17 листопада, під час комбінованого повітряного удару росії по Україні. Молдовський повітряний простір перетнули і ракети, і безпілотники, які атакували критичну структуру України. Про це міністр закордонних справ Молдови Михаїл Попсой повідомив у соцмережі Х.

Вибухи біля нашого кордону та спостереження за низько літаючими безпілотниками над селами підкреслюють ризики для нашого народу через жорстоку війну росії, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Молдові вже не вперше фіксують наслідки повітряних атак росії на Україну. Зокрема, 16 жовтня на молдовській території знайшли уламки снаряда чи ракети. Їх виявили за 4 км від кордону з Україною, поблизу села Ленківці.

Нагадаємо, неодноразово уламки російських безпілотників знаходили на території Румунії — у країну регулярно залітають дрони, якими росіяни атакують Одеську область. Румунське Міністерство оборони вже підготувало проект закону, який дозволяє збивати дрони, що порушують повітряний простір країни.

Источник: Ракурс


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