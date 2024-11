Країна-агресор росія порушила повітряний простір Молдови.

.

Це відбулося у неділю, 17 листопада, під час комбінованого повітряного удару росії по Україні. Молдовський повітряний простір перетнули і ракети, і безпілотники, які атакували критичну структуру України. Про це міністр закордонних справ Молдови Михаїл Попсой повідомив у соцмережі Х.

Як відомо, у Молдові вже не вперше фіксують наслідки повітряних атак росії на Україну. Зокрема, 16 жовтня на молдовській території знайшли уламки снаряда чи ракети. Їх виявили за 4 км від кордону з Україною, поблизу села Ленківці.

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr