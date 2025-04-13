рф атакувала Суми касетними ракетами. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205546-gur-vstanovylo-brygady-armiyi-rf-yaki-atakuvaly-sumy-kasetnymy-raketamy.html

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Ракетний удар по Сумах 13 квітня було завдано боєприпасами з касетним спорядженням.

Про це свідчать посічені стіни відповідними уражаючими елементами. Найбільше людей загинуло в тролейбусі, де перебували цивільні. У ньому загинули практично всі. Зараз проводиться евакуація тіл. Про це начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив в ефірі телемарафону.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вже встановилобригади російської армії, які запустили балістичні ракети по Сумах. Як розповів очільник ГУР Кирило Буданов, по місту ворог вдарив двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької області (населеного пункту Ліскі) та Курської області (населеного пункту Лєженькі) російської федерації.

Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець — від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети — не уникнув відплати, — заявив він.

Тим часом міський голова Конотопа Артем Семеніхін закликав голову Сумської ОВА Володимира Артюха та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапку скласти свої повноваження. У Facebookвін опублікував відео, де назвав цих двох посадовців «співучасниками цього злочину московитів».

Якщо ти до 18.00 не станеш на коліна, не перепросиш у людей і не складеш свої повноваження як голови адміністрації, і якщо з тобою Красношапка, який також в темі, ніяк не протидіяв цьому […] 18:00, я розкажу, що відбулося, — заявив мер.

Нагадаємо, 13 квітня військові російської федерації завдала два ракетні удари по центру міста Суми. За останніми даними, унаслідок атаки 31 людина загинула, а 84 були поранені. Серед загиблих двоє дітей.