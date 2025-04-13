Наслідки обстрілу Сум. Фото: МВА

https://racurs.ua/ua/n205552-povtornyy-udar-po-sumah-zavdav-velykyh-ludskyh-vtrat-mva.html

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Повторний російський удар балістикою по Сумах завдав великих людських втрат.

Друга балістична ракета, імовірно, містила осколкові елементи й вибухнула в повітрі. Це окупанти зробили для того, щоб завдати максимального ураження цивільним на вулицях міста. Експерти дійшли попередніх висновків, що більшість людей загинули саме від цих уражуючих елементів. Про це 13 квітня заявив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Саме повторний удар балістичною ракетою завдав людських втрат з великою кількістю загиблих і поранених, — наголосив він.

За словами очільника МВА, вибух прогримів майже за 200 м від місця першого влучання — в районі, де розташована житлова забудова, навчальні заклади та магазини.

Наразі на місці обстрілу продовжують працювати всі служби, правоохоронці та експерти. Кривошеєнко пообіцяв, що незабаром буде офіційна заява про тип боєприпасу, який використали загарбники.

Нагадаємо, 13 квітня військові російської федерації завдали ударів по центру міста Суми двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М"/KN-23 з касетним спорядженням. Внаслідок атаки загинуло 32 особи, ще 99 дістали поранення.

Українська воєнна розвідка встановила, що атакували Суми російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької області (населеного пункту Ліскі) та Курської області (населеного пункту Лєженькі) російської федерації.