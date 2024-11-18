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Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 560 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201312-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1-tys-560-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 722 тис. 440 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 560 осіб. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 365 танків;
- 19 тис. 59 бойових броньованих машин;
- 20 тис. 586 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 252 одиниці РСЗВ;
- 999 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 19 тис. 73 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 753 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 29 тис. 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 655 одиниць спеціальної техніки.
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