Рашисти за добу втратили 1560 осіб, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/ua/n201312-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-560-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 722 тис. 440 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 560 осіб. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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