HIMARS ракетами уничтожила большое скопление пехоты рф. Фото:

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Ракурс

ЗСУ ракетним ударом знищили велике скупчення російської піхоти в Запорізькій області.

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Українська аеророзвідка у ніч на 17 листопада виявили скупчення ворожої піхоти поблизу села Таврія між містами Токмак та Василівка, що майже за 18 км від лінії бойового зіткнення. Кілька вантажівок «Урал» привезли понад 50 піхотинців і висадили в посадці поблизу автомобільної дороги. Про це 128-ма окрема гірська-штурмова Закарпатська бригада повідомила у Facebook.

Розвідка встановила, що це були військові однієї з новоприбулих бойових частин армії рф. Загарбники збиралася пересісти з вантажівок у так звані «Буханки» і добиратися до бойових позицій.

Аеророзвідники 128-ї ОГШБр миттєво зв’язалися з артилеристами 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» й надали їм координати. Через кілька хвили по скупченню ворогів відпрацювала HIMARS.

На опублікованих військовими кадрах можна побачити, як через кілька секунд після ракетного удару на землі нерухомо лежать близько 50 тіл. Після того, як поранених окупантів почали евакуювати, по ворогах прилетів касетний боєприпас.

Попередньо відомо про близько 30 загиблих росіян. Ця група новоприбулої піхоти навіть не змогла дійти до бойових позицій.

Нагадаємо, реактивна система залпового вогню M142 HIMARS знищила командний пункт і місця проживання російської армії у селищі Новогорівка на Запоріжжі, яке знаходиться за 20 км від лінії бойового зіткнення.