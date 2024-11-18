В Сумах возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара

Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n201313-v-sumah-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara.html

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У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по місту, завданого вчора, 17 листопада, пізно ввечері.

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Про це сьогодні, 18 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей, — вказано в повідомленні. — Загинуло 11 людей, з них 2 дитини.

Прес-служба Сумської ОВА раніше повідомила, що в реанімації перебувають 11 людей, серед них шестеро дітей.

Російські нелюди застосували балістичні ракети у касетному спорядженні, які мають велику вражаючу дію, — наголосили в ОВА. — Ліквідація наслідків триває. Розгорнуто штаб оперативного реагування. Людям надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 11 загиблих та 55 постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах.