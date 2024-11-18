Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n201314-vosem-bpla-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-18-noyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 19.30 17 листопада ворог:

атакував Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області;

із Курщини ворог випустив 11 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.