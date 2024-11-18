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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА

Вісім БПЛА збили сили ППО України в ніч на 18 листопада (ІНФОГРАФІКА)

18 лис 2024, 09:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 19.30 17 листопада ворог:

  • атакував Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області;
  • із Курщини ворог випустив 11 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА — локаційно втрачено, — зазначили в Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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