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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА
Вісім БПЛА збили сили ППО України в ніч на 18 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201314-visim-bpla-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-18-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
Починаючи з 19.30 17 листопада ворог:
- атакував Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області;
- із Курщини ворог випустив 11 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.
Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА — локаційно втрачено, — зазначили в Повітряних силах.
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