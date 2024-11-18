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Последствия атаки БПЛА по медучреждению в Херсонской области, фото: Херсонская ОВА
Российский дрон сбросил взрывчатку на медучреждение Херсонщины — уничтожены две «скорые» (ФОТО)https://racurs.ua/n201315-rossiyskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-meduchrejdenie-hersonschiny-unichtojeny-dve-skorye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, дроном атакували один із обласних закладів охорони здоровʼя Херсонщини.
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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги. Потерпілих серед пацієнтів та медиків — немає, — вказано в повідомленні.
Крім того:
- вранці через ворожий обстріл у Кіндійці поранення, несумісні з життям, отримав 46-річний місцевий житель;
- приблизно о восьмій ранку окупанти атакували Комишани. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий житель. У нього — вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
Минулої доби через російську агресію на Херсонщини чотири людини загинули, ще 10 — дістали поранення.
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