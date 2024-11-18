Наслідки атаки БПЛА по медзакладу на Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n201315-rosiyskyy-dron-skynuv-vybuhivku-na-medzaklad-hersonschyny-znyscheno-dvi-shvydki-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, дроном атакували один із обласних закладів охорони здоровʼя Херсонщини.

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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги. Потерпілих серед пацієнтів та медиків — немає, — вказано в повідомленні.

Крім того:

вранці через ворожий обстріл у Кіндійці поранення, несумісні з життям, отримав 46-річний місцевий житель;

приблизно о восьмій ранку окупанти атакували Комишани. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий житель. У нього — вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Минулої доби через російську агресію на Херсонщини чотири людини загинули, ще 10 — дістали поранення.