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Ракурс
Наслідки атаки БПЛА по медзакладу на Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

Російський дрон скинув вибухівку на медзаклад Херсонщини — знищено дві «швидкі» (ФОТО)

18 лис 2024, 10:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 листопада, дроном атакували один із обласних закладів охорони здоровʼя Херсонщини.


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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги. Потерпілих серед пацієнтів та медиків — немає, — вказано в повідомленні.

Наслідки атаки БПЛА по медзакладу на Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

Крім того:

  • вранці через ворожий обстріл у Кіндійці поранення, несумісні з життям, отримав 46-річний місцевий житель;
  • приблизно о восьмій ранку окупанти атакували Комишани. Під ворожий удар потрапив 65-річний місцевий житель. У нього — вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Минулої доби через російську агресію на Херсонщини чотири людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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