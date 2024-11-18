Бюджетный комитет согласовал проект Госбюджета-2025 ко второму чтению

Рада готовится рассматривать во втором чтении проект Госбюджета-2025, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n201318-budjetnyy-komitet-soglasoval-proekt-gosbudjeta-2025-ko-vtoromu-chteniu.html

Ракурс

Бюджетний комітет Верховної Ради сьогодні, 18 листопада, погодив проект Державного бюджету 2025 до другого читання.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 24 члени комітету, проти був один, ще троє утрималися.

Далі засідання Ради на цьому тижні де має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон, — зазначив Железняк.

За його словами, під час комітету було підтримано лише дві правки:

не переводити лікарні на казначейське обслуговування;

вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.

До другого читання комітет запропонував змінити:

2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме — закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;

залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії і, відповідно, скасовується субвенція обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;

дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);

+128 млн Укрзалізниці на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично — залізничного полотна). Співфінансування — обов’язкова умова надання європейських коштів;

+277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;

виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);

виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).