В Украине продолжаются авиарийно-восстановительные работы на энергоинфраструктуре, фото:

https://racurs.ua/n201319-uroven-potrebleniya-elektroenergii-snizilsya-iz-za-potepleniya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні знизився рівень споживання електроенергії.

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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на 5.00 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 7% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 15 листопада. Це пояснюється:

знеструмленням значної кількості споживачів на Одещині внаслідок масштабної атаки на енергосистему, здійсненої рашистами попередньої доби, 17 листопада;

підвищенням температури повітря, порівняно з минулим тижнем.

Вчора, 17 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% нижчим, ніж попередньої неділі — 10 листопада, — зазначає «Укренерго».

На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки ворога на енергооб'єкти 17 листопада.

Сьогодні в Україні запроваджувалися заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів, котрі передбачали застосування двох черг відключень з 6.00 до 22.00. Згодом низка обленерго повідомили про скасування за командою «Укренерго» графіків погодинних відключень на сьогодні до особливого розпорядження.

Водночас українців закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 6.00 до 22.00.

Сьогодні відбуватиметься імпорт електроенергії загальним обсягом 3 тис. 427 Мвт•год з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.