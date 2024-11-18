Последствия ракетного удара по Одессе, скриншот видео

https://racurs.ua/n201322-rossiyskiy-udar-po-odesse-unes-jizni-medikov-policeyskih-i-grajdanskih-ova-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, завдали ракетного удару по Одесі.

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В результаті загинули восьмеро людей — серед них медики, поліцейські та звичайні цивільні люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також внаслідок атаки:

поранено 39 людей, зокрема чотири дитини віком 7, 10 та двоє по 11 років. Діти у стані середнього ступеню важкості шпиталізовані;

у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я кожному;

іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Працюють відповідні екстрені служби, надається допомога.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що удар було завдано балістикою по житловому району Одеси.

Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю, — розповів він.

На думку Зеленського, йдеться не про випадкові, а про показові удари росії.