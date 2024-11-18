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Ракурс
Последствия ракетного удара по Одессе, скриншот видео

Российский удар по Одессе унес жизни медиков, полицейских и гражданских — ОВА (ВИДЕО)

18 ноя 2024, 14:19
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Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, завдали ракетного удару по Одесі.


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В результаті загинули восьмеро людей — серед них медики, поліцейські та звичайні цивільні люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також внаслідок атаки:

  • поранено 39 людей, зокрема чотири дитини віком 7, 10 та двоє по 11 років. Діти у стані середнього ступеню важкості шпиталізовані;
  • у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я кожному;
  • іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Працюють відповідні екстрені служби, надається допомога.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що удар було завдано балістикою по житловому району Одеси.

Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю, — розповів він.

На думку Зеленського, йдеться не про випадкові, а про показові удари росії.

Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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