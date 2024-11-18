Російський удар по Одесі забрав життя медиків, поліцейських та цивільних — ОВА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201322-rosiyskyy-udar-po-odesi-zabrav-jyttya-medykiv-policeyskyh-ta-cyvilnyh-ova-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, завдали ракетного удару по Одесі.
В результаті загинули восьмеро людей — серед них медики, поліцейські та звичайні цивільні люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також внаслідок атаки:
- поранено 39 людей, зокрема чотири дитини віком 7, 10 та двоє по 11 років. Діти у стані середнього ступеню важкості шпиталізовані;
- у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я кожному;
- іншим постраждалим допомога була надана на місці.
Працюють відповідні екстрені служби, надається допомога.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що удар було завдано балістикою по житловому району Одеси.
Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю, — розповів він.
На думку Зеленського, йдеться не про випадкові, а про показові удари росії.
Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито «утримання» від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени «Групи двадцяти», до всіх столиць світу, — наголосив він.