У охотников на ВОТ отбирают оружие «для нужд «сво»

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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях роблять обхід мисливців з зареєстрованою зброєю для її подальшої конфіскації.
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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що зброю конфісковують співробітники росгвардії на потреби російської армії:
- перед вилученням від власника вимагають підписати документ про «добровільну передачу»;
- в іншому випадку погрожують кримінальною справою й конфіскацією.
Зокрема, росіян цікавить гладкоствольна зброя з патронами з дробом, аби збивати безпілотники. Також конфісковують нарізну вогнепальну зброю калібрів 7.62, 8.6, 12.7 мм, — розповіли у ЦНС.
ЦНС закликає повідомляти інформацію щодо учасників таких рейдів, а також маршрути їх пересування до відповідного анонімного чат-бота.
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