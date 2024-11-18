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Ракурс
Окупанти відбирають зборю у мисливців, фото: GoodFon

У мисливців на ТОТ відбирають зброю «для потреб «сво»

18 лис 2024, 15:13
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях роблять обхід мисливців з зареєстрованою зброєю для її подальшої конфіскації.


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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що зброю конфісковують співробітники росгвардії на потреби російської армії:

  • перед вилученням від власника вимагають підписати документ про «добровільну передачу»;
  • в іншому випадку погрожують кримінальною справою й конфіскацією.

Зокрема, росіян цікавить гладкоствольна зброя з патронами з дробом, аби збивати безпілотники. Також конфісковують нарізну вогнепальну зброю калібрів 7.62, 8.6, 12.7 мм, — розповіли у ЦНС.

ЦНС закликає повідомляти інформацію щодо учасників таких рейдів, а також маршрути їх пересування до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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