Умеров пообещал отойти от «бусификации» и изменить мобилизацию

https://racurs.ua/n201340-umerov-poobeschal-otoyti-ot-busifikacii-i-izmenit-mobilizaciu.html

Ракурс

Міноборони підготувало пропозиції, як реформувати підходи до мобілізації, які запропонує Кабміну для обговорення, зокрема, йдеться про відмову від примусової мобілізації чоловіків.

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Про це на брифінгу 18 листопада повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Відповідаючи на питання про те, чи зменшить цифровізація кількість фактів «бусифікації» на вулицях, Умєров сказав, що планують відходити від «болючих питань для населення».

У відповідь на питання про ідею розформування ТЦК і переведення їхніх функцій в онлайн, міністр оборони зазначив, що реформу обговорюють, розробляють концепції і дотримуються принципу «не нашкодити тій системі, яка є".

У застосунку «Резерв+" наступного року хочуть додати можливість постановки на військовий облік.