Восемь бойцов 67 суток вели бой в окружении, чтобы остановить наступление на Северск

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Вісім бійців батальйону Нацгвардії «Свобода» 67 діб вели бій в оточенні для того, щоб зупинити російський наступ на місто Сіверськ. 67 діб вони провели безперервно у маленькому бліндажі.

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Про це йдеться в інтерв’ю Юрій Бутусова.

Усе постачання здыйснювалося з дронів, а вихід на поверхню выдбувався тільки тоді, коли треба відбити черговий штурм чи атаку. На відео безперервні обстріли, безперервна боротьба за виживання. І весь батальйон, який підтримує цих вісім героїв усіма своїми дронами і усіма вогневими засобами.

Після відходу з позиції навколо неї нарахували десятки трупів російських окупантів і шість одиниць спаленої техніки. Один з українських героїв загинув смертю хоробрих. Сім бійців прорвались з оточення.

Цю історію розповіли командир позиції, лейтенант Нацгвардії Владислав Стоцького і командир батальйону «Свобода» Петро Кузик.