Силы обороны Украины впервые ударили по территории рф баллистическими ракетами ATACMS

https://racurs.ua/n201351-sily-oborony-ukrainy-vpervye-udarili-po-territorii-rf-ballisticheskimi-raketami-atacms-smi.html

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Сили оборони України цієї ночі вперше вдарили по території рф балістичними ракетами ATACMS.

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Про це з посиланням на джерела пишуть РБК-Україна та Цензор. НЕТ

За цими надими, йдеться про військовий об'єкт районі міста Карачев у Брянській області і ціль була «успішна уражена». Офіційно наразі Україна не підтверджувала атаку ракетами.

Як зазначає телеграм-канал Astrа, уночі в Брянській області повідомляли про ракетну небезпеку. Вони також показали відео, на якому, стверджують, момент обстрілу.

Утім, місцева влада казала тільки про атаку дронів. Вранці у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу рф, але не уточнили чим саме атакували його.