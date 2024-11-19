Рада приняла в целом закон о госбюджете на 2025 год

https://racurs.ua/n201357-rada-prinyala-v-celom-zakon-o-gosbudjete-na-2025-god.html

Ракурс

Верховна Рада 19 листопада схвалила в цілому закон про державний бюджет України на 2025 рік.

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Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у своїх соцмережах.

Рішення підтримали 257 парламентарів.

Зовнішнє фінансування очікується у розмірі 38,4 млрд доларів.

Головний пріоритет — обороноздатність та безпека України. Видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. У 2023 році ці видатки склали 1,84 трлн грн.

Серед іншого 1,5 млрд виділили на телемарафон «Єдині новини».

Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів, — так прокоментував показники бюджету очільник уряду Денис Шмигаль.

У березні уряд запланував індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.

На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн.

Шмигаль пообіцяв, що у 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.