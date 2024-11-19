США призвали усилить мобилизацию в Украине. Фото: Генштаб

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Посилити мобілізацію в Україні закликали Сполучені Штати Америки.

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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван переконаний, що українська влада повинна посилити призов військовозобов’язаних, щоб покращити ситуацію на фронті. Він упевнений, що саме новобранці, а не кількість західної зброї зможде змінити хід війни. Про це радник Байдена розповів у розмові з PBS News.

Ми дали їм і танки, і F-16, і HIMARS, і Patriot. Чи побачили ми суттєву різницю на полі бою? Ми вважаємо, що в цій битві не одна система озброєння має значення. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з погляду кількості сил, які вона має на передовій, — зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що в Сили оборони вже мобілізували понад мільйон громадян і, за його даними, планується призвати ще понад 160 тис. осіб, що має забезпечити докомплектування військових частин до 85%.

Джерело: PBS News