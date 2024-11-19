ВСУ на Курщине отразили два штурма россиян. Фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n201372-vsu-na-kurschine-otrazili-shturmy-rossiyan-na-kvadrociklah-i-bronemashinah-ahmat.html

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Збройні сили України відбили два російські штурми у Курській області.

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Один зі штурмів відбувся на позиції 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. В атаку на цій ділянці фронту ворог кинув військових із 810-ї окремої бригади морської піхоти, противник наступав на великій кількості бронемашин З-СТС «Ахмат». Про це 19 листопада повідомив портал «Мілітарний».

Українські десантники зупинили ворожу колону, підірвавши кілька одиниць техніки. Решта загарбників відступили. Російську піхоту, яка вціліла, добили ударними дронами.

Другий штурм ворог здійснив на позиції 225-го окремого штурмового батальйону. Тут піхота противникам намагалися просунутися вперед на квадроциклах, без підтримки «броні». Цей штурм був зупинений лише за допомогою FPV-дронів.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії показали на відео, як два українські танки увірвалися в окуповане росіянами село Новоолексіївка і прямою наводкою знищили кілька позицій російських загарбників.

Джерело: «Мілітарний»