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Ракурс
Два українські танки увірвалися в окуповане село і знищили кілька позицій загарбників

Два українські танки увірвалися в окуповане село і знищили кілька позицій загарбників (ВІДЕО)

19 лис 2024, 08:57
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Два українські танки увірвалися в окуповане росіянами село Новоолексіївка і прямою наводкою знищили кілька позицій загарбників.


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Фрагмент бойової роботи українських оборонців потрапив на відео, яке опублікував підрозділ Національної гвардії України «Гострі картузи» у телеграмі.

Після ураження будинків з окупантами перший танк випустив димову завісу й почав відхід.

Росіяни за допомогою FPV-дрона намагалися атакувати другий український танк який стояв на прикритті.

Після декількох невдалих спроб ворожий FPV зависнув на відстані в очікуванні що український танк вийде на нього і дрон зможе його уразити.

Але як розповіли військові, український танк після чергового прострілу зробив обманний маневр і випусти димову завісу.

Прикрившись засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) обоє українських танків залишили позицію, а оператор російського FPV не зміг виконати поставлене завдання.

OSINT-дослідники телеграм-каналу WarArchive з’ясували, що це відбулося в Новоолексіївці у Донецькій області.

За даними Генштабу ЗСУ, на покровському напрямку 18 листопада українські захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів.

Джерело: Ракурс


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