Британский премьер-министр Кир Стармер. Фото:

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Велика Британія відреагувала на оновлення ядерної доктрини росії.

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У Лондоні вважають, що з нинішньої росії виходить безвідповідальна риторика. Дії Москви не зупинять британську підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу на саміті G20 у Бразилії, передає Sky News.

путін є автором свого вигнання, і на 1000-й день незаконної війни росії в Україні я знову кажу: припиніть війну, забирайтеся з України, — заявив він.

Британський прем'єр розповів про «1000 днів жертвопринесення» України. Він також повторив, що Україна «повинна отримувати те, що їй потрібно і стільки, скільки потрібно, щоб виграти війну».

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 19 листопада підписав указ «Про затвердження Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування». Оновлена доктрина передбачає, що підставою для завдавання ядерного удару може стати «агресія проти росії та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визначення умови для застосування рф ядерної зброї у відповідь на початок запуску балістичних ракет російською територією свідчить, що путін прагне якомога довшої війни, а не миру.

Джерело: Sky News