Дроны атаковали российский арсенал в Новгородской области. Фото:

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Атака безпілотників призвела до ураження ще одного складу з боєприпасами в росії.

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Вночі у середу, 20 листопада, БпЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною. Про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

За його інформацією, на цьому складі боєприпасів зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також балістичні ракети «Іскандер», північнокорейські ракети KN23, зенітні ракети до С-300,С-400 та боєприпаси для комплексу ППО «Тор».

Також російські ЗМІ заявили про атаку на нафтобазу в селищі Котове. Частину мешканців цього села довелося евакуювати.

Крім того, ворожі пропагандисти заявили про атаку дронів на нафтопереробний завод у Самарській області.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада безпілотники вдарили по заводу компанії ЕФКО в Бєлгородській області, який публічно робить харчову продукцію. Однак насправді це підприємство також виготовляє вантажні дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях.