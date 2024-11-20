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Ракурс
Германия посылает Украине новый пакет военной поддержки

Германия посылает Украине новый пакет военной поддержки

20 ноя 2024, 17:21
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Німеччина направляє Україні новий пакет зброї. На сайті німецького уряду оновили перелік наданої Україні зброї.


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У новому пакеті військової допомоги:

  • боєприпаси для БМП MARDER;
  • сім машин із захистом від мін (MRAP);
  • радіолокаційна станція TRML-4D;
  • чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них;
  • три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;
  • вісім тактичних авіадесантних машин Caracal.

Також Україна отримає сотні дронів від Німеччини, набої, гвинтівки та інше озброєння.

У Німеччині також додали, що з міркувань безпеки ФРН утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат постачання до моменту передачі.

Також понад 10 тис. українських військових пройшли військову вишкіл в Німеччині, на що країна витратила 282 млн євро.

Источник: Ракурс


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