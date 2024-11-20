Германия посылает Украине новый пакет военной поддержки

https://racurs.ua/n201394-germaniya-posylaet-ukraine-novyy-paket-voennoy-podderjki.html

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Німеччина направляє Україні новий пакет зброї. На сайті німецького уряду оновили перелік наданої Україні зброї.

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У новому пакеті військової допомоги:

боєприпаси для БМП MARDER;

сім машин із захистом від мін (MRAP);

радіолокаційна станція TRML-4D;

чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них;

три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;

вісім тактичних авіадесантних машин Caracal.

Також Україна отримає сотні дронів від Німеччини, набої, гвинтівки та інше озброєння.

У Німеччині також додали, що з міркувань безпеки ФРН утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат постачання до моменту передачі.

Також понад 10 тис. українських військових пройшли військову вишкіл в Німеччині, на що країна витратила 282 млн євро.