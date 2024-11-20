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Германия посылает Украине новый пакет военной поддержки
Германия посылает Украине новый пакет военной поддержкиhttps://racurs.ua/n201394-germaniya-posylaet-ukraine-novyy-paket-voennoy-podderjki.htmlРакурс
Німеччина направляє Україні новий пакет зброї. На сайті німецького уряду оновили перелік наданої Україні зброї.
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У новому пакеті військової допомоги:
- боєприпаси для БМП MARDER;
- сім машин із захистом від мін (MRAP);
- радіолокаційна станція TRML-4D;
- чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч боєприпасів до них;
- три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування;
- вісім тактичних авіадесантних машин Caracal.
Також Україна отримає сотні дронів від Німеччини, набої, гвинтівки та інше озброєння.
У Німеччині також додали, що з міркувань безпеки ФРН утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат постачання до моменту передачі.
Також понад 10 тис. українських військових пройшли військову вишкіл в Німеччині, на що країна витратила 282 млн євро.
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