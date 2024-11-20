У вас видим больше человечности, чем в армии рф — пленные россияне о «мясных штурмах»

https://racurs.ua/n201397-u-vas-vidim-bolshe-chelovechnosti-chem-v-armii-rf-plennye-rossiyane-o-myasnyh-shturmah.html

Ракурс

Штурмова група 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяла під контроль одну з важливих позицій на Курахівському напрямку.

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Завдяки ретельному плануванню наші воїни непомітно наблизились до ворожих позицій, одразу ліквідували командира російського відділення та його заступника і взяли в полон трьох окупантів.

Колишні «зеки» розповідають: контракт у вʼязниці підписали без їхньої згоди — ніхто не питав. А на штурм кинули зі звʼязаними руками і без зброї. Розвʼязали руки та видали автомати за хвилину до висадки з БТРа і сказали закріплятись в посадці.

Окупанти кажуть: десантники 79-ки відпрацювали настільки грамотно, що вони навіть не зрозуміли, як опинились в полоні. Одразу кинули зброю і підняли руки.