Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У вас бачимо більше людяності, ніж в російській армії - полонені росіяни про «м’ясні штурми»

У вас бачимо більше людяності, ніж в армії рф — полонені росіяни про «м'ясні штурми» (ВІДЕО)

20 лис 2024, 18:48
999

Штурмова група 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяла під контроль одну з важливих позицій на Курахівському напрямку.


.

Завдяки ретельному плануванню наші воїни непомітно наблизились до ворожих позицій, одразу ліквідували командира російського відділення та його заступника і взяли в полон трьох окупантів.

Колишні «зеки» розповідають: контракт у вʼязниці підписали без їхньої згоди — ніхто не питав. А на штурм кинули зі звʼязаними руками і без зброї. Розвʼязали руки та видали автомати за хвилину до висадки з БТРа і сказали закріплятись в посадці.

Окупанти кажуть: десантники 79-ки відпрацювали настільки грамотно, що вони навіть не зрозуміли, як опинились в полоні. Одразу кинули зброю і підняли руки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів