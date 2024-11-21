Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара, фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по Днепру показала ГСЧС (ФОТО)

21 ноя 2024, 13:27
999

Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.


.

В результаті було поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки:

  • пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна;
  • виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв. м;
  • пошкоджене промислове підприємство;
  • пошкоджено гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв. м, частково зруйновано дев’ять гаражів.

Наслідки російського ракетного удару, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров