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Последствия российского ракетного удара, фото: ГСЧС
Последствия ракетного удара по Днепру показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n201415-posledstviya-raketnogo-udara-po-dnepru-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.
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В результаті було поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки:
- пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна;
- виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв. м;
- пошкоджене промислове підприємство;
- пошкоджено гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв. м, частково зруйновано дев’ять гаражів.
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