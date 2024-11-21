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Наслідки російського ракетного удару, фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по Дніпру показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201415-naslidky-raketnogo-udaru-po-dnipru-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.
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В результаті було поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок атаки:
- пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна;
- виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв. м;
- пошкоджене промислове підприємство;
- пошкоджено гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв. м, частково зруйновано дев’ять гаражів.
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