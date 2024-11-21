Наслідки російського ракетного удару, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201415-naslidky-raketnogo-udaru-po-dnipru-pokazala-dsns-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.

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В результаті було поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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