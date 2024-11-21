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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару, фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Дніпру показала ДСНС (ФОТО)

21 лис 2024, 13:27
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці атакували Дніпро.


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В результаті було поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок атаки:

  • пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна;
  • виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв. м;
  • пошкоджене промислове підприємство;
  • пошкоджено гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 кв. м, частково зруйновано дев’ять гаражів.

Наслідки російського ракетного удару, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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