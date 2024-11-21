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Это был «Орешник» — путин об испытании новой ракеты по Днепру
Это был «Орешник» — путин об испытании новой ракеты по Днепруhttps://racurs.ua/n201428-eto-byl-oreshnik-putin-ob-ispytanii-novoy-rakety-po-dnepru.htmlРакурс
владімір путін, кривавий диктатор з Кремля, 21 листопада заявив, що росія випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку назвала «Орешнік». Йдеться про ранковий удар по Дніпру.
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Така гіперзвукова ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав путін, вона не несла ядерний заряд.
Також воєнний злочинець підтвердив удари західними ракетами по військовим об'єктам рф у Брянській та Курській областях.
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