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Ракурс
Это был «Орешник» — путин об испытании новой ракеты по Днепру

Это был «Орешник» — путин об испытании новой ракеты по Днепру

21 ноя 2024, 19:27
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владімір путін, кривавий диктатор з Кремля, 21 листопада заявив, що росія випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку назвала «Орешнік». Йдеться про ранковий удар по Дніпру.


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Така гіперзвукова ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав путін, вона не несла ядерний заряд.

Також воєнний злочинець підтвердив удари західними ракетами по військовим об'єктам рф у Брянській та Курській областях.

Источник: Ракурс


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