Это был «Орешник» — путин об испытании новой ракеты по Днепру

Это был «Орешник» — путин об испытании новой ракеты по Днепру

https://racurs.ua/n201428-eto-byl-oreshnik-putin-ob-ispytanii-novoy-rakety-po-dnepru.html

21 ноя 2024, 19:27 999

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