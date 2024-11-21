Це був "Орєшнік" - путін про випробування нової ракети по Дніпру

https://racurs.ua/ua/n201428-ce-buv-orieshnik-putin-pro-vyprobuvannya-novoyi-rakety-po-dnipru.html

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владімір путін, кривавий диктатор з Кремля, 21 листопада заявив, що росія випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку назвала «Орешнік». Йдеться про ранковий удар по Дніпру.

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Така гіперзвукова ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав путін, вона не несла ядерний заряд.

Також воєнний злочинець підтвердив удари західними ракетами по військовим об'єктам рф у Брянській та Курській областях.