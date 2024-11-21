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Ракурс
Це був "Орєшнік" - путін про випробування нової ракети по Дніпру

Це був «Орєшнік» — путін про випробування нової ракети по Дніпру

21 лис 2024, 19:27
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владімір путін, кривавий диктатор з Кремля, 21 листопада заявив, що росія випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку назвала «Орешнік». Йдеться про ранковий удар по Дніпру.


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Така гіперзвукова ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав путін, вона не несла ядерний заряд.

Також воєнний злочинець підтвердив удари західними ракетами по військовим об'єктам рф у Брянській та Курській областях.

Джерело: Ракурс


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