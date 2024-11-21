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Генерал Северной Кореи получил ранение на Курщине в результате удара Storm Shadow, - WSJ
Генерал Северной Кореи получил ранение на Курщине в результате удара Storm Shadow, — WSJhttps://racurs.ua/n201432-general-severnoy-korei-poluchil-ranenie-na-kurschine-v-rezultate-udara-storm-shadow-wsj.htmlРакурс
Високопоставлений генерал з КНДР поранений в результаті нещодавнього удару України по Курщині.
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Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на західного чиновника.
У матеріалі також згадується про вчорашній удар ракетами Storm Shadow по командному пункту в Мар’їно Курської області.
РосЗМІ писали, що загалом внаслідок атаки загинуло 18 солдат, 33 отримали поранення.
Удар підтвердив сьогодні і диктатор рф владімір Путін. Він сказав, що «є загиблі і поранені серед охорони командного пункту».
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