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Ракурс
Генерал Северной Кореи получил ранение на Курщине в результате удара Storm Shadow, - WSJ

Генерал Северной Кореи получил ранение на Курщине в результате удара Storm Shadow, — WSJ

21 ноя 2024, 21:10
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Високопоставлений генерал з КНДР поранений в результаті нещодавнього удару України по Курщині.


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Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на західного чиновника.

У матеріалі також згадується про вчорашній удар ракетами Storm Shadow по командному пункту в Мар’їно Курської області.

РосЗМІ писали, що загалом внаслідок атаки загинуло 18 солдат, 33 отримали поранення.

Удар підтвердив сьогодні і диктатор рф владімір Путін. Він сказав, що «є загиблі і поранені серед охорони командного пункту».

Источник: Ракурс


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