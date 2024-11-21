Генерал Північної Кореї отримав поранення на Курщині внаслідок удару Storm Shadow, - WSJ

https://racurs.ua/ua/n201432-general-pivnichnoyi-koreyi-otrymav-poranennya-na-kurschyni-vnaslidok-udaru-storm-shadow-wsj.html

Ракурс

Високопоставлений генерал з КНДР поранений в результаті нещодавнього удару України по Курщині.

.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на західного чиновника.

У матеріалі також згадується про вчорашній удар ракетами Storm Shadow по командному пункту в Мар’їно Курської області.

РосЗМІ писали, що загалом внаслідок атаки загинуло 18 солдат, 33 отримали поранення.

Удар підтвердив сьогодні і диктатор рф владімір Путін. Він сказав, що «є загиблі і поранені серед охорони командного пункту».