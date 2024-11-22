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Ракурс
На Волыни военный и гражданский хотели переправить в беларусь троих уклонистов

На Волыни военный и гражданский хотели переправить в беларусь троих уклонистов

22 ноя 2024, 13:47
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На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтів.


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За свої послуги 32- та 34-річний підозрювані хотіли 3 тис. дол. з однієї особи.

«Клієнтів» вони зустріли на околиці хутору в Ратнівському районі, провели інструктаж і намагались провести до лінії розмежування, однак їх затримали.

Зараз спільники під домашнім арештом, повідомила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Источник: Ракурс


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