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На Волыни военный и гражданский хотели переправить в беларусь троих уклонистов
На Волыни военный и гражданский хотели переправить в беларусь троих уклонистовhttps://racurs.ua/n201449-na-volyni-voennyy-i-grajdanskiy-hoteli-perepravit-v-belarus-troih-uklonistov.htmlРакурс
На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтів.
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За свої послуги 32- та 34-річний підозрювані хотіли 3 тис. дол. з однієї особи.
«Клієнтів» вони зустріли на околиці хутору в Ратнівському районі, провели інструктаж і намагались провести до лінії розмежування, однак їх затримали.
Зараз спільники під домашнім арештом, повідомила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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