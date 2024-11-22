На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтів

https://racurs.ua/ua/n201449-na-volyni-viyskovyy-i-cyvilnyy-hotily-perepravyty-do-bilorusi-troh-uhylyantiv.html

Ракурс

На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтів.

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За свої послуги 32- та 34-річний підозрювані хотіли 3 тис. дол. з однієї особи.

«Клієнтів» вони зустріли на околиці хутору в Ратнівському районі, провели інструктаж і намагались провести до лінії розмежування, однак їх затримали.

Зараз спільники під домашнім арештом, повідомила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.