Ракурсhttps://racurs.ua/
На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтів
На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтівhttps://racurs.ua/ua/n201449-na-volyni-viyskovyy-i-cyvilnyy-hotily-perepravyty-do-bilorusi-troh-uhylyantiv.htmlРакурс
На Волині військовий і цивільний хотіли переправити до білорусі трьох ухилянтів.
.
За свої послуги 32- та 34-річний підозрювані хотіли 3 тис. дол. з однієї особи.
«Клієнтів» вони зустріли на околиці хутору в Ратнівському районі, провели інструктаж і намагались провести до лінії розмежування, однак їх затримали.
Зараз спільники під домашнім арештом, повідомила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.